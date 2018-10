Berlin (SID) - Herthas langjähriger Manager Dieter Hoeneß und Ex-Coach Hans Meyer haben sich in der sportlichen Krise des Fußball-Bundesligisten zu Wort gemeldet. Hoeneß hat mit Betroffenheit auf den Absturz reagierte, während Meyer Verständnis für die schwierige Lage von Trainer-Kollege Otto Rehhagel zeigte. "Ich habe fast 13 Jahre viel Herzblut in den Verein investiert. Es tut mir weh, wenn ich sehe, was mit Hertha passiert", sagte der 59-jährige Hoeneß der B.Z. knapp drei Jahre nach seiner Entlassung beim Hauptstadt-Klub.

Hoeneß war von 1997 bis Juni 2009 Manager bei Hertha BSC und führte den Verein siebenmal ins internationale Geschäft. Unter seinem Nachfolger Michael Preetz rutschte die "alte Dame" zuletzt auf einen Abstiegsplatz. Nun droht der zweite Bundesliga-Abstieg innerhalb von zwei Jahren.

Hoeneß lebt mittlerweile wieder in München, verfolgt aber das Geschehen in Berlin. "Nach so langer Zeit in einem Verein ist doch klar, dass mich das nicht kalt lässt", sagte der frühere Bundesliga-Profi vom VfB Stuttgart (1975 bis 1979) und Bayern München (1979 bis 1987). Acht Spiele vor Ende der Saison hat der frühere "Mr. Hertha" aber noch Hoffnungen. "Ich drücke Hertha und den Fans die Daumen, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen." Im nächsten Liga-Duell treten die Berliner Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) an.

Herthas Ex-Trainer Meyer wollte seinem in Berlin derzeit glücklosen Kollegen Rehhagel keine Ratschläge geben. Ein Trainer wie Rehhagel brauche von niemandem mehr Tipps. "Ich glaube sogar, er ist - sehr zu seinem Vorteil - längst beratungsresistent", sagte Meyer dem Magazin 11Freunde: "Außerdem bekommt er zurzeit bei der morgendlichen Zeitungslektüre doch ohnehin mehr Ratschläge, als er in seiner täglichen Arbeit überhaupt umsetzen könnte."

Meyer, der Berlin 2004 vor dem Abstieg bewahrte, zeigte schmunzelnd Verständnis für Rehhagels später Rückkehr in die Bundesliga: "Otto muss, wie alle anderen Fußballlehrer auch, im Vierjahresrhythmus Weiterbildungen nachweisen. Und ohnehin hat er in seiner bisherigen Trainerlaufbahn so oft methodisches und pädagogisches Geschick bewiesen, dass seine Arbeitsweise längst als zeitlos gelten darf."

Meyer hatte wohl selbst auch kurz an eine Rückkehr nach Berlin gedacht. "Gehen Sie davon aus, dass ich schon ein bisschen enttäuscht bin, weil Hertha nicht mich genommen hat. Andererseits akzeptiere ich aber auch den immensen Erfahrungsvorsprung des Kollegen", sagte der 69 Jahre alte Meyer über den 73 Jahre alten Rehhagel.