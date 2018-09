Frankfurt/Main (SID) - Frauenfußball-Bundestrainerin Silvia Neid setzt für die EM-Qualifikationsspiele gegen Spanien am 31. März (16.00 Uhr) in Mannheim und am 5. April (18.15 Uhr/beide ZDF) in der Schweiz überwiegend auf die Auswahl, die Anfang März den Algarve-Cup in Portugal gewonnen hat. Einzig Mittelfeldspielerin Svenja Huth (1. FFC Frankfurt) fehlt im 21-köpfigen DFB-Aufgebot, dafür kehrt Angreiferin Martina Müller (VfL Wolfsburg) nach überstandener Verletzung zurück.

Verzichten muss Neid auf die weiterhin verletzten Mittelfeld-Stammkräfte Simone Laudehr (FCR Duisburg) und Kim Kulig (1. FFC Frankfurt), auch Stürmerin Inka Grings (FC Zürich) muss weiter passen. Im Showdown gegen die punktgleichen Spanierinnen fehlt außerdem Saskia Bartusiak. Die Innenverteidigerin vom FFC Frankfurt ist nach ihrer Gelb-Roten Karte im Türkei-Spiel Mitte April für ein Spiel gesperrt. Beim Turniersieg an der Südküste Portugals hat sich das Duo Annike Krahn (FCR Duisburg) und Josephine Henning (VfL Wolfsburg) als Alternativlösung empfohlen.

Das große Ziel der deutschen Mannschaft ist die erfolgreiche Titelverteidigung im kommenden Jahr bei der EM in Schweden. Daher erwartet Neid nun zwei Siege: "Wir wollen uns auf direktem Weg qualifizieren. Deswegen lautet unser Auftrag für die nächsten beiden Spiele, sechs Punkte zu holen."