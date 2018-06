Berlin (SID) - Der verletzte Abwehrspieler Maik Franz will auch im Falle eines Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC bleiben. "Im Fall der Fälle spiele ich nächstes Jahr 2. Liga. Mit Hertha. Das möchte ich wirklich gern, auch wenn mir klar ist, dass ich finanziell Abstriche machen müsste", sagte Franz dem Berliner Kurier.

"Iron Maik", der in Berlin noch einen Vertrag bis 2014 besitzt, befindet sich nach einem Kreuzbandriss derzeit in der Rehabilitation und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Franz kennt das Gefühl, im Abstiegskampf nicht eingreifen zu können. "Mit Frankfurt bin ich abgestiegen, als ich verletzt war. Mit dem KSC genauso. Auf ein drittes Mal kann ich wirklich gut verzichten."