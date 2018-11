Erfurt (dpa) - Mit einem 40 Millionen Euro umfassenden Hilfsfonds wollen die ostdeutschen Länder und der Bund ehemalige DDR-Heimkinder entschädigen. Die Kinder und Jugendlichen seien in den Spezialheimen und Jugendwerkhöfen Gewalt und sexuellem Missbrauch ausgesetzt gewesen, sagte Thüringens Sozialministerin Heike Taubert in Erfurt. Mit dem Hilfsfonds sollen gesundheitliche und rentenrechtliche Spätfolgen abgemildert werden. Auf Initiative von Thüringen wurde ein Bericht zur «Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR» erarbeitet, der am kommenden Montag in Berlin vorgestellt werden soll.

