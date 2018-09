=========== =

Ehe-Aus für «The Artist»-Darstellerin Penelope Ann Miller

Los Angeles (dpa) - Nach knapp zwölf Jahren Ehe will die amerikanische Schauspielerin Penelope Ann Miller (48) einen Schlussstrich ziehen. Wie das Promi-Portal «Eonline.com» am Dienstag berichtete, hat die Darstellerin vor Gericht in Los Angeles die Trennung beantragt. Aus Gerichtsdokumenten, die von dem Internetdienst veröffentlicht wurden, geht hervor, dass sie den Antrag am 14. März eingereicht hat. Miller, die zuletzt als Nebendarstellerin in dem Oscar-Abräumer «The Artist» mitspielte, hatte ihrem zweite Ehemann, James Huggins, im Jahr 2000 das Jawort gegeben. Das Paar hat eine 11 Jahre alte Tochter namens Eloisa und die zweijährige Maria. Miller habe «unüberbrückbare Differenzen» als Trennungsgrund angegeben, hieß es. In ihrer ersten Filmrolle war Miller 1987 in «Biloxi Blues» zu sehen. Mit Arnold Schwarzenegger drehte sie «Kindergarten Cop», mit Robert Downey Jr. «Chaplin», mit Kristen Stewart und Dylan McDermott «The Messengers».