Los Angeles (dpa) - Für Schlagzeilen war Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor immer gut. Früher waren es die zahlreichen Affären und Ehen, in den vergangenen Jahren die gesundheitlichen Dramen.

Mit 95 Jahren steht die schwer kranke, bettlägerige Schauspielerin erneut im Mittelpunkt: Ihre einzige Tochter, Francesca Hilton (65), und Gabors deutscher Ehemann, Ehemann Frederic Prinz von Anhalt, kämpfen um die Vormundschaft.

Dazu zieht Hilton jetzt vor Gericht. «Ich mache mir große Sorgen, dass ihre (Gabors) medizinischen Bedürfnisse und ihre Behandlung nicht in ihrem besten Interesse ausgeführt werden», schreibt die Tochter in einem Antrag, den sie am Dienstag beim Superior Court in Los Angeles einreichte. Darin erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihren Stiefvater: Er verwehre ihr den Zugang zur Mutter, nehme hohe Kredite auf und bereichere sich selbst.

«Das ist eine absolute Frechheit», empörte sich Von Anhalt im Gespräch mit der dpa. «Meine Frau ist die Nummer Eins hier, die sieht aus, wie aus dem Ei gepellt». Und schimpfend geht es weiter. «Die hatten nie ein gutes Verhältnis, es ging der Tochter immer nur um Geld».

Geld ist tatsächlich wohl ein wunder Punkt in dem langjährigen Familienzoff. «Ich habe kein Geld, ich muss das Haus verkaufen, um die Schulden meiner Frau zu bezahlen», räumte Von Anhalt ein. Allein die Hypothek für die Villa in dem Nobelort Bel Air koste ihn monatlich 28 000 Dollar (umgerechnet etwa 21 100 Euro). Er habe einen Kredit über 700 000 Dollar aufnehmen müssen, um die Schulden abzuzahlen, sagte Gabor-Ehemann Nr. Acht.

Schon 2005 ging es in einem Gerichtsstreit um Millionen-Beträge. Die Schauspielerin hatte die Tochter aus ihrer Ehe mit dem Hotel-Magnaten Conrad Hilton wegen Betrugs auf Schadenersatz verklagt. Laut Klageschrift soll Hilton mit gefälschter Unterschrift eine Anleihe auf die Villa ihrer Mutter aufgenommen und sich so zwei Millionen Dollar erschwindelt haben. Zwei Jahre später wurde das Verfahren von einer Richterin eingestellt, weil Gabor zu einem wichtigen Termin nicht vor Gericht erschienen war.

Am 2. Mai sollen nun die beiden Streithähne, Frederic und Francesca, erstmals vor Gericht erscheinen. Richterin Reva Goetz gibt den Ton an, ihr eilt ein strenger Ruf voraus. Sie hatte 2008 entschieden, dass Popstar Britney Spears nach einem Nervenzusammenbruch unter die Obhut ihres Vaters gestellt wird. Jamie Spears konnte damit vorübergehend über die Finanzen und andere Angelegenheiten seiner Tochter bestimmen.

Von Anhalt gibt sich siegessicher. «Ich bin froh, dass es vor Gericht geht. Denn im Zeugenstand müssen wir alle die Wahrheit sagen, da kommt die Tochter mit ihren Lügen nicht gut weg».

Der Familienfrieden scheint schon lange gestört. Früher habe sie mehrmals täglich mit ihrer Mutter telefoniert, doch seit ihrem Hüftbruch im Sommer 2010 werde Gabor von ihrem Mann immer mehr abgeschottet, beschwert sich Hilton in den Gerichtspapieren. Nun müsse sie Besuche durch ihren Anwalt anmelden. Bei ihrem letzten Besuch in Gabors Haus am 8. Februar habe ihre Mutter «stark betäubt» gewirkt.

Er werde Ärzte und Krankenschwester als Zeugen anbringen, wetterte Von Anhalt. «Eine ganz bekannte Ärztin aus Beverly Hills behandelt meine Frau, daran wird sich Francesca die Finger verbrennen», prophezeite Von Anhalt.

Mit Skandalen und Klagen war Gabor immer wieder ins Rampenlicht geraten. In den vergangenen Jahren ging es gesundheitlich bergab mit der Diva, sie wurde zig mal operiert, ein Bein wurde ihr teilweise abgenommen, sie muss künstlich ernährt werden. Im Februar hatte Von Anhalt zu Gabors 95. Geburtstag in die gemeinsame Villa in Bel Air eingeladen. Nur wenige ausgewählte Gäste bekamen die frühere Miss Ungarn in ihrem Schlafzimmer zu Gesicht.

