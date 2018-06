Kreise: Balakow neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Frankfurt/Main (dpa) - Krassimir Balakow wird nach dpa-Informationen neuer Trainer beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern. Der ehemalige bulgarische Mittelfeldstar ist derzeit beim kroatischen Erstligisten Hajduk Split unter Vertrag. «Wir werden Namen weder bestätigen noch dementieren», sagte FCK-Pressesprecher Christian Gruber. Zuvor hatten unter anderem die «Bild»-Zeitung und zdfsport.de über eine Verpflichtung Balakows berichtet. Der seit 16 Spielen sieglos Club hatte am Montag Chefcoach Marco Kurz beurlaubt.

«Sport Bild»: Torjäger Gomez wird beim FC Bayern verlängern

München (dpa) - Torjäger Mario Gomez steht nach Informationen der «Sport Bild» kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. «Mario fühlt sich sehr wohl in München. Wir haben uns deshalb nie mit anderen Vereinen beschäftigt. Es spricht daher zurzeit nichts gegen eine Verlängerung», sagte Gomez-Berater Uli Ferber dem Blatt. Den Angaben zufolge wird der Nationalstürmer beim Fußball-Rekordmeister einen neuen Kontrakt bis 2016 erhalten. Bayern-Medienchef Markus Hörwick bestätigte Verhandlungen mit dem 26 Jahre alten Torgaranten auf dpa-Anfrage, wollte aber nicht konkreter werden. Hermann Gerland erhält «Trainerpreis des deutschen Fußballs»

Bonn (dpa) - Hermann Gerland erhält in diesem Jahr den «Trainerpreis des deutschen Fußballs». Nach dpa-Informationen bekommt der 57 Jahre alte Co-Trainer des FC Bayern München an diesem Donnerstag in Bonn eine Auszeichnung, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum Abschluss des 58. Fußball-Lehrer-Lehrgangs verliehen wird. Der in Bochum geborene Gerland erhält den Preis vor allem für die hervorragende Ausbildung zahlreicher Talente.

Wortgefecht: Großkreutz weist Fürther Vorwürfe zurück

Fürth (dpa) - Fußball-Nationalspieler Kevin Großkreutz weist die Vorwürfe zurück, wonach er seinen Gegenspieler Gerald Asamoah im Anschluss an den Pokalsieg von Borussia Dortmund gegen Greuther Fürth rassistisch beleidigt habe. «Das ist schlichtweg falsch. Wer mich kennt, weiß, dass ich so etwas nicht mache. Ich habe überhaupt nichts zu ihm gesagt, sondern nur mit beiden Fäusten gejubelt», sagte der 23-Jährige am Mittwoch dem Onlineportal «bild.de».

Deutsche Curling-Frauen feiern dritten WM-Sieg

Lethbridge (dpa) - Die deutschen Curling-Frauen haben bei der WM in Kanada einen Prestige-Erfolg gegen Italien gefeiert. Die Auswahl des SC Riessersee um Ersatz-Skip Melanie Robillard schlug in der Nacht zum Mittwoch in Lethbridge nahe der Rocky Mountains den europäischen Konkurrenten mit 9:7 und fuhr damit im siebten Spiel des Turniers ihren dritten Sieg ein. Zuvor war das deutsche Team am Dienstag von Niederlagen gegen die Schweiz und die USA zurückgeworfen worden.