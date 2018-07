Berlin (SID) - Der Sportausschuss des Bundestages ist in der Bewertung der Erfurter Doping-Affäre während einer über dreistündigen Sitzung am Mittwoch in Berlin keinen Schritt weitergekommen. Die Ausschuss-Mitglieder liegen in der entscheidenden Frage, ob es sich bei der durch den Erfurter Mediziner Andreas Franke durchgeführten Blutbestrahlung um Doping handelt, weit auseinander.

"Es gibt selbsternannte und tatsächliche Experten, die unterschiedlicher Meinung sind. Deswegen kann man an dieser Stelle noch kein Fazit ziehen. Man muss einfach abwarten, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind", sagte CDU/CSU-Obmann Klaus Riegert.

Dagegen will die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag (SPD) den Sachverständigen-Äußerungen entnommen haben, "dass die Methode, die in Erfurt angewandt wurde, nicht zulässig ist". Es müsse sich aber jeder selbst eine Meinung bilden: "Ich kann aber nicht verstehen, dass es immer noch Zweifel daran gibt, dass diese Methode eine verbotene ist."

Freitag kündigte an, dass sich der Sportausschuss noch häufiger mit dem Fall beschäftigen werde: "Es ist im Moment nicht abzusehen, wann wir in der Causa Erfurt zu einem Abschluss kommen."

Franke hat zwischen 2006 und 2011 als Vertragsarzt am Olympiastützpunkt (OSP) Thüringen in Erfurt gearbeitet, der pro Jahr gut zwei Millionen Euro aus dem Etat des Bundesinnenministeriums (BMI) erhält. Bei mindestens 30 Athleten hat Franke Blut entnommen, mit UV-Licht bestrahlt und reinjiziert, nach eigener Darstellung ausschließlich zur Behandlung von Infekten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und ihr deutscher Ableger NADA bewerten die Methode als Doping.

Als Experten wurden am Mittwoch hinter verschlossenen Türen der Rechtsanwalt und Sportrechtsexperte Georg Engelbrecht und der Pharmakologe Fritz Sörgel gehört. Auch die NADA-Vorstände Andrea Gotzmann und Lars Mortsiefer waren anwesend.