Köln (SID) - Die Favoriten VfB Friedrichshafen und Generali Haching haben sich zum Auftakt der Play-off-Halbfinals in der Volleyball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Titelverteidiger Friedrichshafen setzte sich in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels mit 3:1 (25:20, 25:16, 23:25, 27:25) gegen die Berlin Recycling Volleys durch. Dabei hatte es lange nach einem lockeren Sieg für das Team des rumänischen Trainers Stelian Moculescu ausgesehen, ehe die Gäste den dritten Satz drehten und den Rekordmeister in einen vierten Durchgang zwangen.

Deutlich weniger Mühe hatte zuvor Haching gehabt. Gegen den Moerser SC, der erst am Sonntag als letztes Team das Halbfinale erreicht hatte, siegte der Pokalsieger 3:0 (25:17, 25:21, 25:15).

Im Modus "best of five" fehlen den Titelaspiranten noch zwei Erfolge, um das Finale ab dem 7. April zu erreichen. Die nächsten Spiele finden am kommenden Sonntag statt.