Wiesbaden (dpa) - Viele Frauen verdienen auch heute noch im gleichen Job und bei gleicher Qualifikation weniger als ihre männlichen Kollegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch liegt bei vergleichbarer Tätigkeit und Ausbildung der Unterschied je Stunde im Schnitt bei etwa 8 Prozent brutto. Insgesamt war der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen im vergangenen Jahr sogar um 23 Prozent niedriger. Diese Einkommenslücke besteht in Deutschland seit 2006. Selbst Frauen in Führungspositionen müssen sich oft mit einem geringeren Gehalt begnügen.

Als Hauptursachen für den Entgeltunterschied von 23 Prozent nennen die Statistiker, dass Frauen oft in Berufen arbeiteten, die schlechter bezahlt sind, und in Teilzeit. Rund zwei Drittel der Differenz könnten auf diese Weise erklärt werden. Der diesjährige Tag der Entgeltgleichheit (Equal Pay Day) fällt auf den 23. März. Denn bis zu diesem Datum müssten Arbeitnehmerinnen in Deutschland arbeiten, um das durchschnittliche Jahresgehalt zu bekommen, das Männer schon bis zum 31.12. des Vorjahres erreicht hätten.

Selbst in leitenden Positionen verdienen Frauen oft weniger als Männer, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. «Der Aufstieg in deutsche Führungsetagen gelingt Frauen wesentlich seltener als Männern. Und wenn doch, verdienen sie im Schnitt gut 1000 Euro brutto weniger als ihre männlichen Kollegen», heißt es in der Studie.

2010 erhielten vollzeitbeschäftigte Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft demnach im Schnitt rund 3860 Euro monatlich, Männer kassierten rund 4900 Euro. Die sehr gut bezahlten Toppositionen seien überwiegend mit Männern besetzt. «Mehr Frauen in diesen Führungspositionen können auch zur Verringerung des Verdienstunterschieds beitragen», erklärte das DIW. Im Vergleich zum Jahr 2001 verringerte sich der Unterschied immerhin auf rund ein Fünftel. Damals betrug er noch 30 Prozent.

