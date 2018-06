Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen sind neue Streiks des Vorfeldpersonals vom Tisch. Man habe sich in Verhandlungen auf einen Tarifvertrag für die rund 200 Beschäftigten geeinigt, erklärten die Gewerkschaft der Flugsicherung und der Flughafenbetreiber Fraport. Wie genau das Ergebnis aussieht, ist noch unbekannt. Die Vorfeldmitarbeiter hatten im Februar an zusammen neun Tagen nicht gearbeitet und so für rund 1700 Flugausfälle gesorgt.

