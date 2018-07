Toulouse (dpa) - Schwere Schusswechsel bei einem Polizeieinsatz in Toulouse: Ein 24-jähriger Mann hält sich in einem Gebäude verschanzt, berichtet der TV-Nachrichtensender BFM. Der Schütze steht im Verdacht, hinter der Mordserie gegen Soldaten und eine nur drei Kilometer entfernte jüdische Schule zu stehen. Die Elitesoldaten hätten am frühen Morgen versucht, seine Wohnung zu stürmen. Der Mann und eventuell ein zweiter Täter hätten sofort das Feuer eröffnet. Der Mann habe der Polizei erklärt, er stehe dem Terrornetzwerk Al Kaida nahe. Innenminister Claude Guéant sei am Einsatzort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.