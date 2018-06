Toulouse (dpa) - Der französische Innenminister Claude Guéant hat Berichte über die Festnahme des mutmaßlichen Serienmörders von Toulouse dementiert. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Sie zitiert Guéant mit den Worten: Das sei falsch, die Verhandlungen dauerten noch an. Vorher hatten der TV-Nachrichtensender BFM und das Magazin «Le Point» berichtet, der Mann sei überwältigt worden. Der 24-Jährige hat sich in einem Haus verschanzt. Über ihn ist bekanntgeworden, dass er vor mehreren Jahren aus einem Gefängnis in der Taliban-Hochburg Kandahar in Afghanistan geflohen war.

dpa