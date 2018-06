Toulouse/Paris (dpa) - Schwere Schusswechsel bei einem Polizeieinsatz in Toulouse: Ein 24-jähriger Mann hält sich in einem Gebäude verschanzt, berichtete der TV-Nachrichtensender BFM.

Der Schütze steht im Verdacht, hinter den Morden an drei Soldaten sowie an drei Kindern und einem Lehrer an einer nur drei Kilometer entfernten jüdischen Schule zu stehen.

Die Elitepolizisten hätten morgens gegen 03.05 Uhr versucht, seine Wohnung zu stürmen. Der Mann hätte sofort das Feuer eröffnet. Er habe der Polizei erklärt, er stehe dem Terrornetzwerk Al Kaida nahe.

Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Sprengstoffhunde seien vor Ort. Es seien Militärwaffen zum Einsatz gekommen, hieß es. Verhandlungen der Mutter mit dem 24-Jährigen Franzosen seien gescheitert.

Innenminister Claude Guéant sagte am Einsatzort, der Verdächtige habe nicht die Absicht, sich zu ergeben. Es gebe drei Verletzte, einer davon schwer. Der Mann sei alleine im Haus, betonte der Innenminister. Präsident Nicolas Sarkozy sei informiert worden.

Der 24-Jährige war bereits nach den Morden an den drei Soldaten ins Visier der Fahnder geraten. Polizisten mit schusssicheren Westen und Helmen hätten das Stadtviertel Crois-Daurade abgeriegelt.

Die französische Justiz stuft die Mordserie als Terrorakte ein. Der Täter habe seine Opfer mit Kopfschüssen getötet, sagte der zuständige Pariser Staatsanwalt François Molins am Dienstag weiter.