FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch weiter zugelegt und ist in Richtung 1,33 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3280 Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als am Dienstagabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7530 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag noch deutlich tiefer auf 1,3198 (Montag: 1,3150) Dollar festgesetzt.

Damit setzt der Euro seinen Erholungskurs fort. Allein seit Mitte vergangener Woche hat die europäische Währung zum Dollar fast drei Cent gewonnen. Experten sehen darin aber weniger eine Euro-Stärke, als vielmehr eine breit angelegte Schwäche des Dollar. Die jüngsten Kursverluste der US-Währung zu vielen anderen Währungen begründen sie in erster Linie mit der guten Stimmung an den Börsen. Seit der geglückten Umschuldung Griechenlands stehen sichere Anlagehäfen, zu denen auch der Dollar zählt, spürbar unter Druck.