NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> hat am Mittwoch um die Marke von 1,32 US-Dollar gekämpft. Die europäische Gemeinschaftswährung eroberte die Marke im späten Handel wieder zurück und wurde im New Yorker Geschäft zuletzt mit 1,3209 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3225 (Dienstag: 1,3198) Dollar gesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7561 (0,7577) Euro.

Der Dollar ist Devisenhändlern zufolge wegen seines Status als "Sicherer Hafen" wieder gefragt, da leichte Sorgen um das Wirtschaftswachstum weltweit den Risikoappetit der Anleger wieder etwas gemildert hätten. Da hätten auch die überraschend geringen Verkäufe bestehender Häuser dem Greenback etwas in die Karten gespielt. "Mit leichten Kursverlusten an den Aktienmärkten ist auch der Euro unter Verkaufsdruck geraten", beschrieb Devisenexperte Harwig Wild vom Bankhaus Metzler den Handel am Nachmittag. Der europäische Leitindex Eurostoxx 50 <SX5E.DJX> beendete den Handelstag 0,35 Prozent tiefer.