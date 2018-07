Frankfurt/Main (mp) - Kapitän Marius Nolte hat seinen Vertrag bei Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners vorzeitig um zwei Jahre bis 2014 verlängert. Dies gaben die Hessen am Donnerstag bekannt. Zudem wird der 31-Jährige auch in der Geschäftsstelle des Klubs arbeiten. Im Bereich Sponsoring wird der Absolvent der Universität Paderborn künftig für seine zweite Karriere Erfahrungen sammeln und den Verein unterstützen. "Ich freue mich darauf, zu schauen, ob die Dinge, die ich während meines Studiums gelernt habe, nun in der Praxis anwendbar sind", sagte Nolte.