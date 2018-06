Frankfurt/Main (dpa) - Nach enttäuschenden Konjunkturdaten ist der Dax am Donnerstag unter die Marke von 7000 Punkten gefallen. Im frühen Handel büßte er 1,19 Prozent ein auf 6987 Punkte.

Am Mittwoch hatte er mit einem moderaten Plus von 0,23 Prozent noch versucht, an seinen starken Aufwärtstrend bis zur Vorwoche anzuknüpfen. Der MDax gab zuletzt dank deutlicher Gewinne bei den Titeln des Spezialchemiekonzerns Lanxess nur um 0,13 Prozent nach auf 10 616 Punkte. Der TecDax fiel um 0,62 Prozent auf 779 Punkte.

Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie fiel auf 48,1 Punkte und verfehlte damit die Prognosen deutlich. Zudem bedeutet ein Wert unter 50 eine Kontraktion, wohingegen Werte über 50 auf Wachstum hindeuten. Gerade hiervon dürften einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt worden sein, sagten Börsianer. In China und Frankreich hat sich die Stimmung in der Industrie ebenfalls eingetrübt.

Im Dax notierten alle Aktien im Minus. An der MDax-Spitze aber schnellten die Titel von Lanxess um 8,00 Prozent nach oben auf 60,78 Euro. Das Unternehmen hat der Schuldenkrise getrotzt und Umsatz und Gewinn 2011 kräftig gesteigert. Insbesondere die hohe Nachfrage der Autoindustrie nach Spezialkautschuk sorgte für einen Gewinnsprung.