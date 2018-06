Augsburg (SID) - Nach dem Aus in den Pre-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) arbeiten die Augsburger Panther weiter am Kader für die nächste Saison. Nun verlängerte Außenstürmer Chad Bassen seinen Vertrag bei den Schwaben. Der 28 Jahre alte Deutsch-Kanadier spielt seit acht Jahren in der DEL und war vor der Saison von den Hamburg Freezers nach Augsburg gewechselt. In 396 Ligaspielen erzielte Bassen bislang 50 Tore und 80 Vorlagen.

Zuvor hatte Augsburg bereits die Verträge der Eigengewächse Steffen Tölzer, Patrick Seifert und Daryl Bowl verlängert. Auch Stürmer Kyle Helms bleibt ein weiteres Jahr bei den Panthern.