Berlin (dpa) - Unmittelbar vor der Innenministerkonferenz haben Bundespolitiker auf die Risiken eines NPD-Verbotsverfahrens hingewiesen. Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) warnte im Bayerischen Rundfunk vor einem erneuten Scheitern.

Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sagte Spiegel Online, hier gehe Sorgfalt vor Schnelligkeit.

Am Donnerstagnachmittag wollen die Innenminister von Bund und Ländern in Berlin weitere Weichen für ein mögliches NPD-Verbotsverfahren stellen. Ob ein neuer Anlauf tatsächlich kommt, bleibt vorerst trotzdem offen.

Die Ressortchefs beschließen voraussichtlich, auf Vertrauensleute («V-Leute») des Verfassungsschutzes zumindest in den Führungsgremien der NPD zu verzichten. Das soll zum 1. April geschehen - einige Bundesländer haben ihre «V-Leute» bereits «abgeschaltet». Sehr wahrscheinlich votieren die Innenminister dafür, systematisch Material gegen die rechtsextreme Partei zu sammeln. Das soll mindestens sechs Monate dauern. Frühestens im Herbst könnte eine Entscheidung für oder gegen ein Verbotsverfahren fallen. Ein erster Anlauf war 2003 an der Frage der «V-Leute» beim Bundesverfassungsgericht gescheitert.

Seit Jahren diskutiert die Politik immer wieder über einen neuen Anlauf. Der Druck, es noch einmal mit einem Verbotsverfahren zu versuchen, war nach dem Bekanntwerden der rechtsextremen Mordserie mit zehn Todesopfern wieder gestiegen. Vor allem die SPD und einige Regierungschefs aus den Ländern drückt aufs Tempo.

Der Vorsitzende des Neonazi-Untersuchungsausschusses des Bundestages, Sebastian Edathy (SPD) sagte der «Mitteldeutschen Zeitung» (Online-Ausgabe) an die Adresse der Innenminister: «Ich hoffe, dass man sich heute auf einen Fahrplan für einen Verbotsantrag verständigt.»

Der frühere Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Winfried Hassemer, der bei der Entscheidung 2003 den Vorsitz geführt hatte, äußerte sich in der «Süddeutschen Zeitung» positiv über ein neues Verbotsverfahren. Die Morde der Neonazis hätten eine Situation geschaffen, «auf die der Staat umfassend reagieren» müsse. Mit dem Abzug der V-Leute sei der Zulässigkeit eines neuen Verbotsantrags der Weg bereitet. Zur Begründetheit eines neuen Verfahrens meinte er: Es könnte sein, dass rechtsextreme Politik und rechtsextremen Verbrechen «die zwei Seiten eine braunen Medaille sind».

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) dringt darauf, dass bundesweit zügig alle V-Leute aus der NPD-Führungsebene verschwinden. «Wir alle müssen sicherstellen, dass das, was das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben hat - unter anderem bezüglich der Quellen und der V-Leute -, in allen Ländern umgesetzt wird», sagte er der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. Friedrich sprach sich im Deutschlandfunk dagegen aus, sämtliche «V-Leute» abzuschalten: «Wir können nicht ganz verzichten, denke ich, auch weil wir sonst zu wenige Informationen aus dem Umfeld der NPD haben.»

