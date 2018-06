Kuala Lumpur (SID) - Eigentlich hat Fernando Alonso durch seine erste Pole Position und sein erstes Podium 2003 gute Erinnerungen an die Rennstrecke in Kuala Lumpur, nach dem tödlichen Unfall von Motorrad-Pilot Marco Simoncelli geht der Spanier aber mit gemischten Gefühlen in den Großen Preis von Malaysia am Sonntag (10.00 Uhr MESZ/RTL und Sky). "Hier zu fahren, wird ein bisschen traurig und hart sein. In dem Wissen, dass einer unserer Kollegen hier gestorben ist, ist es immer schwierig, wieder zu fahren", sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag auf der offiziellen Pressekonferenz.

Um an Simoncelli zu erinnern, der am 23. Oktober 2011 beim MotoGP-WM-Lauf in Malaysia tödlich verunglückt war, machten Alonso, sein Teamkollege Felipe Massa und Mitglieder des Ferrari-Rennstalls ein Foto in Kurve 11. Dort war Simoncelli gestürzt und danach von Colin Edwards und Valentino Rossi, die nicht mehr ausweichen konnten, überrollt worden.

"Es soll eine Erinnerung an ihn sein", erklärte Alonso die Foto-Aktion: "Die ganze Ferrari-Familie und alle Italiener werden sich immer an ihn erinnern. Das ist das Wichtigste."