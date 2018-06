Kuala Lumpur (SID) - Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat seinen früheren Ferrari-Teamkollegen Felipe Massa gegen die Kritik nach dem schwachen Saisonstart des Brasilianers in Schutz genommen. "In den Wintertests waren die beiden Fahrer sehr eng beieinander. Über den großen Unterschied, den wir in Melbourne gesehen haben, kann ich nur vermuten, dass irgendetwas für ihn nicht in Ordnung gewesen sein muss", sagte Schumacher am Donnerstag in Kuala Lumpur über Massa, der am vorigen Wochenende in Australien deutlich im Schatten seines Teamkollegen Fernando Alonso gestanden hatte.

In Italien hatte es daher bereits Spekulationen gegeben, dass Massa, dessen Vertrag bei der Scuderia am Jahresende ausläuft, noch während der Saison sein Ferrari-Cockpit verlieren könnte. Schumacher glaubt allerdings an seinen Freund. "Er ist schon so lange dabei, hat 2009 um die WM gekämpft, er war immer vorne dabei. Daher sehen ich keinen Grund, warum er nicht fähig sein sollte, das in Zukunft wieder zu zeigen", sagte der Mercedes-Pilot: "Ich bin sicher, dass er das tun wird. Und das Team wird sein Bestes geben, um ihn mit allem zu unterstützen, was er braucht."