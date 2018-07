Zagreb (dpa) - Krassimir Balakow wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Bulgare bestätigte den Wechsel zu den Pfälzern. Er habe das Angebot von Kaiserslautern angenommen, weil er glaube, dass es gut gehen werde, sagte der Bulgare. Noch am Abend hatte er mit dem kroatischen Erstligisten Hajduk Split ein 3:0 gegen Rijeka gefeiert. Der Verein hat sich zu Balakow noch nicht geäußert. Am Nachmittag will der Bundesliga-Letzte den Nachfolger des beurlaubten Marco Kurz vorstellen.

