Istanbul (SID) - Der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan will mit aller Macht die Fußball-EM 2020 in sein Land holen. "Gebt uns die EURO 2020", sagte er am Ende seiner Rede vor dem Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag in Istanbul. "Die Türkei ist ein Land, das den Fußball liebt und in dem es zahlreiche begeisterte Fans gibt", sagte Erdogan, der in seiner Jugend selbst ein talentierter Spieler gewesen war.

Eine Bewerbung des türkischen Fußball-Verbandes für die EM 2016 war gescheitert, Frankreich hatte den Zuschlag bekommen. Wenn es nach UEFA-Präsident Michel Platini geht, soll sich das nicht wiederholen. Der Franzose attestierte der Türkei schon für 2016 eine starke Bewerbung, die "für die EM 2020 sicherlich noch besser sein wird. Das einzige Problem ist, dass sich Istanbul für die Olympischen Sommerspiele 2020 bewirbt. Das könnte vielleicht zuviel werden." Sollte Istanbul die Spiele nicht ausrichten, werde Platini für die Türkei stimmen.

Ab Montag hat der türkische Verband bis zum 15. Mai die Möglichkeit, seine Bewerbung einzureichen.