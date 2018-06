Fürth (SID) - Die Stadionpläne der SpVgg Greuther Fürth nehmen klare Konturen an. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga und DFB-Pokal-Halbfinalist stellte am Donnerstag einen Investor zum Bau der neuen Arena vor. Der Vermögensverwalter Thomas Sommer, seit acht Jahren bereits im Sponsoring-Pool der Kleeblätter integriert, will 35 Millionen Euro in den Neubau investieren.

Das 20.000 Zuschauer fassende Fußball-Stadion soll auf einem 63.000 Quadratmeter großen Areal des Süßwaren-Herstellers Trolli, der bereits jetzt Namensgeber des altehrwürdigen Fürther Ronhofs ist, im Süden der Stadt entstehen. "Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen, sondern aus Verbundenheit und Leidenschaft zu Stadt und Verein", sagte der 46 Jahre alte Sommer bei der Präsentation. "Wir sind sehr dankbar", fügte SpVgg-Präsident Helmut Hack hinzu, "denn der Verein kann solche Investitionen alleine nicht stemmen".

Im Frühjahr 2013 soll der Spatenstich erfolgen. Von der Saison 2014/15 an wollen die Mittelfranken dann im neuen Stadion spielen, das maximal auf bis zu 28.000 Plätze ausgebaut werden kann. Wie bisher soll Fürth auch im neuen Stadion Mieter bleiben.