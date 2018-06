Zürich (SID) - Italiens Fußball-Nationalmannschaft trägt ihren EM-Test gegen Russland am 1. Juni auf Schweizer Boden aus. In Vorbereitung auf die EURO in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) spielt der viermalige Weltmeister in Zürichs Letzigrund-Stadion. Zuletzt trat die Squadra Azzurra 2008 gegen Portugal in der größten Stadt der Schweiz an.