Leverkusen (SID) - Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Lars Bender hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zwei weitere Profis langfristig an sich gebunden. Mittelfeldspieler Jens Hegeler, seit zwei Jahren an den Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg ausgeliehen, wird an den Rhein zurückkehren. Der 24-Jährige unterschrieb bis 2015. Danny da Costa, Rechtsverteidiger und U19-Nationalspieler, verlängerte seinen Vertrag bis 2016.