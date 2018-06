Hannover (SID) - Trainer Mirko Slomka von Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat im Kampf um eine erneute Qualifikation für die Europa League einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft bei Bayern München gefordert. "Wir werden alles versuchen, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen", sagte Slomka vor dem Auswärtsspiel in München (Samstag, 15.30 Uhr/Sky und Liga total!), "wir haben nichts zu verschenken und wollen in der kommenden Saison unbedingt wieder in Europa dabei sein. Wir müssen uns hinter keiner Mannschaft verstecken."

Durch den Einzug der Münchner in das Finale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund wird wohl bereits der siebte Rang zur Teilnahme an der Europa League berechtigen - vorausgesetzt beide Pokalfinalisten qualifizieren sich in der Liga für die Champions League.

Momentan kämpfen der Tabellenfünfte Bayer Leverkusen (40 Punkte), Werder Bremen (39), Hannover 96 (38), der VfB Stuttgart (36) sowie der VfL Wolfsburg (34) um die begehrten Plätze hinter dem enteilten Führungsquartett aus Dortmund (59), München (54), Mönchengladbach (51) und Schalke (50).