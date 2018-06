Auxerre (SID) - Jean-Guy Wallemme, neuer Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AJ Auxerre, bleibt trotz des Engagements in seiner Heimat auch Nationaltrainer der Republik Kongo. "Am 20. Mai ist die Saison in Frankreich beendet, dann werde ich auch wie geplant mit den Vorbereitungen im Kongo beginnen", sagte Wallemme, der erst am Sonntag in Auxerre vorgestellt worden war: "Mein Ziel ist die Qualifikation für den Afrika-Cup 2013. Das wäre ein besonderes Erlebnis in meiner Karriere".

Wallemme unterschrieb in Auxerre einen Vertrag bis zum Saisonende. Im August hatte er die Nationalmannschaft der Republik Kongo übernommen. In der Qualifikation für den Afrika-Cup trifft die Mannschaft auf Uganda.