Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. März:

12. Kalenderwoche

82. Tag des Jahres

Noch 284 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Clemens, August, Elmar, Lea, Lukardis

HISTORISCHE DATEN

2011 - Nach dem Beschluss zur Sicherheitsüberprüfung der deutschen Atomkraftwerke beauftragt die Bundesregierung zwei Kommissionen mit der Klärung technischer und ethischer Fragen der Kernkraftnutzung.

2009 - Der Autobauer Daimler holt sich ein zweites Emirat als Großaktionär ins Haus. Mit 9,1 Prozent steigt Abu Dhabi zum wichtigsten Anteilseigner auf und verweist Kuwait auf den zweiten Platz.

2007 - Die EU-Verkehrsminister billigen das Luftverkehrsabkommen mit den USA, das den Fluggesellschaften im Transatlantikverkehr freien Zugang zu den Flughäfen sämtlicher EU-Staaten erlaubt.

2001 - Die USA ordnen einen Monat nach der Festnahme eines Moskauer Spions die Ausweisung von 50 russischen Diplomaten an. Moskau kündigt im Gegenzug die Ausweisung von 50 US-Diplomaten an.

1993 - Der Chip-Produzent Intel beginnt mit der Auslieferung seines neuen Produkts, des Pentium-Prozessors.

1974 - Die sieben Anrainerstaaten der Ostsee unterzeichnen im finnischen Helsinki ein Abkommen über den Meeresschutz («Helsinki Konvention»).

1972 - Der amerikanische Kongress verabschiedet einen Verfassungszusatz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

1919 - Die erste internationale Flugverbindung wird zwischen Paris und Brüssel eröffnet.

1857 - In einem New Yorker Kaufhaus wird der erste Aufzug der Welt in Betrieb genommen.

AUCH DAS NOCH

1988 - dpa meldet: 2000 Jahre nach seinem Tod wird mit einer Todesanzeige in lateinischer Sprache in einer römischen Tageszeitung des Feldherrn und Architekten Markus Vipsanius Agrippa gedacht. In Anspielung auf die Tatenlosigkeit der heutigen römischen Stadtherren nennt der anonyme Anzeigenverfasser die Leistungen von Agrippa: Er hatte im antiken Rom unter anderem das Pantheon, die Thermen, Wasserleitungen und Abwasseranlagen geschaffen, die teilweise noch heute erhalten sind.

GEBURTSTAGE

1976 - Reese Witherspoon (36), amerikanische Schauspielerin («Walk the line»)

1947 - André Heller (65), österreichischer Künstler («Flic Flac»)

1942 - Bernd Herzsprung (70), deutscher Schauspieler

1937 - Armin Hary (75), deutscher Leichtathlet, lief als erster Mensch die 100-Meter-Strecke in 10,0 Sekunden

1912 - Karl Malden, amerikanischer Schauspieler («Die Straßen von San Francisco»), gest. 2009

TODESTAGE

1946 - Clemens August Graf von Galen, deutscher Kardinal, der sich gegen die Euthanasie engagierte, geb. 1878

1832 - Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter («Faust»), geb. 1749