Nyiregyháza (Ungarn) (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben in der EM-Qualifikation nach großem Kampf einen möglichen Sieg beim Favoriten Ungarn verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Heine Jensen musste sich nach einer packenden Partie vor 3500 Zuschauern in Nyiregyháza den Gastgeberinnen mit 23:25 (10:14) geschlagen geben.

Nach zwei vorangegangenen Siegen in der Vierer-Gruppe steht den deutschen Frauen die Tür zur EM im Dezember in den Niederlanden aber nach wie vor weit offen. Im Rückspiel gegen Ungarn am Sonntag in Trier (15.00 Uhr) kann die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) mit einem Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied den Gruppensieg praktisch schon unter Dach und Fach bringen.

In der 120.000-Einwohner-Stadt Nyiregyháza bewies die deutsche Mannschaft vor allem kämpferisch eine erstklassige Leistung und ließ die enttäuschende WM vor gut drei Monaten in Brasilien (Platz 17) teilweise vergessen. Das Team um die herausragende Schützin Nadja Nadgornaja (Thüringer HC/11/3) ließ sich in der ersten Hälfte auch von einem Sechs-Tore-Rückstand (7:13) nicht aus der Ruhe bringen und verkürzte bis zum Halbzeitpfiff auf 10:14.

Nach dem Wechsel setzten die Schützlinge von Heine Jensen die Aufholjagd fort und wurden in der 49. Minute mit der 20:19-Führung belohnt. Als die Leipzigerin Natalie Augsburg jedoch beim Stand von 21:20 einen Gegenstoß vergab, kippte die Partie erneut. Mit vier Treffern in Folge zum 24:21 schafften die Ungarinnen die Vorentscheidung.

Heine Jensen trauerte nach der Partie der vergebenen Chance nach: "Wir kommen gut zurück, schaffen es aber leider nicht, unsere Chancen zu nutzen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit wirklich gut zurückgekämpft. Jetzt haben wir gesehen, was von uns verlangt wird. Wir werden alles daran setzen, am Sonntag in Trier zu gewinnen."

Jensen wurde bereits in der neunten Minute zu einer Umstellung gezwungen, als sich Kapitänin Isabell Klein (Buxtehude) verletzte. Ob sie im Rückspiel auflaufen kann, erscheint nach erster ärztlicher Aussage fraglich.

Deutschland hatte die ersten beiden Begegnungen gegen klare Außenseiter gewonnen. Gegen Weißrussland hatte es ein 27:19 gegeben, es folgte ein 34:16 in Baku gegen Gastgeber Aserbaidschan.