Ehingen (dpa) - In Berlin soll heute eine Entscheidung zu einer Transfergesellschaft für die von der Entlassung bedrohten Schlecker-Mitarbeiter fallen. Vertreter der Bundesländer wollen erneut über die dafür notwendige Bürgschaft beraten. Es geht um einen Kredit der bundeseigenen Förderbank KfW in Höhe von 71 Millionen Euro. Der Bund will ihn nur freigeben, wenn die Länder im Notfall dafür geradestehen. Bei Schlecker drohen rund 11 000 Menschen ihren Job zu verlieren. In einer Transfergesellschaft könnten sie zunächst einen Großteil ihres Gehalts weiter beziehen.

