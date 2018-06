Staatsanwalt: Serienmörder wurde erschossen

Paris (dpa) - Der Serienmörder von Toulouse ist von der Polizei erschossen worden. Das sagte der zuständige leitende Staatsanwalt auf einer Pressekonferenz. Der Serienmörder habe außerdem alle seine Bluttaten gefilmt. Sie seien erschreckend deutlich zu erkennen. Vor dem Zugriff habe der Mann erklärt: Wenn er sterbe, gehe er ins Paradies. Der 23-jährige Mohamed Merah hatte in Toulouse und im benachbarten Montauban sieben Menschen erschossen. Nach mehr als 30-stündiger Belagerung hatten Polizisten am Vormittag die Wohnung gestürmt, in der sich Merah verschanzt hatte.

Schmid: Schlecker-Transfergesellschaft noch nicht gesichert

Berlin (dpa) - Die Bundesländer haben sich noch nicht endgültig auf eine Transfergesellschaft für die von Kündigung bedrohten Schlecker-Beschäftigten geeinigt. Das sagte Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Nils Schmid nach einem Ländertreffen in Berlin. Sie seien vorangekommen, hätten aber noch keine endgültige Einigung erzielt. Sachsens Wirtschaftsstaatssekretärs Hartmut Fiedler sagte, es solle ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden, das bis zum Wochenende vorliegen soll.

Bundestag bringt in bewegender Debatte Organspendereform auf den Weg

Berlin (dpa) - In einer außergewöhnlich emotionalen Debatte hat der Bundestag eine weitreichende Reform der Organspende auf den Weg gebracht. Alle Deutschgen über 16 sollen ab Sommer gefragt werden, ob sie ihre Organe nach dem Tod spenden möchten. Ja, nein, später oder "Ich erkläre mich gar nicht" stehe als Antwort zur Auswahl, erklärte der Patientenbeauftragte der CSU Wolfgang Zöller. Es gehe um Verantwortung, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier. In Deutschland warten 12 000 Menschen auf ein Spenderorgan.

Brüssel setzt Berlin letzte Frist für Vorratsdatenspeicherung

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat Deutschland ein Ultimatum für ein neues Gesetz zur Speicherung von Telefon- und Internetdaten bei der Terrorabwehr gesetzt. Innerhalb von vier Wochen müsse Berlin die EU-Richtlinie von 2006 zur Vorratsdatenspeicherung umsetzen - sonst werde die EU-Kommission Klage beim Europäischen Gerichtshof wegen Verletzung der EU-Verträge einreichen. Das sagte ein Sprecher der EU-Kommission. In letzter Konsequenz drohe Deutschland in dem Prozess ein millionenschweres Bußgeld. Die Frage der Vorratsdatenspeicherung ist in der schwarz-gelben Koalition umstritten.

Bundestagspräsident warnt vor NPD-Verbotsverfahren =

Berlin (dpa) - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat vor einem NPD-Verbotsverfahren gewarnt. Die wenigsten machten sich klar, wie lange so ein Verfahren dauere, sagte Lammert dem «Hamburger Abendblatt». Er fürchte, dass die NPD in einem laufenden Verbotsverfahren als Märtyrer-Partei ihre Wahlkämpfe führen werde. Die Innenminister von Bund und Ländern beraten in Berlin über ein mögliches neues NPD-Verbotsverfahren. Entschieden werden soll darüber frühestens im Herbst.

Warnstreiks in sieben Ländern - Verdi droht Arbeitgebern

Berlin (dpa) - Vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst machen die Gewerkschaften mit Warnstreiks weiter Druck auf die Arbeitgeber. In sieben Bundesländern legten heute nach Verdi-Angaben mehrere Tausend Beschäftigte die Arbeit nieder. Kitas und Behörden blieben geschlossen, in Theatern blieb der Vorhang zu. Die Ausstände auch im Nahverkehr und bei der Müllabfuhr trafen Millionen Menschen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Berlin. Verdi-Chef Frank Bsirske drohte in Halle erneut mit einem dauerhaften Streik.