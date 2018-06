Bayern München zum 18. Mal im DFB-Pokal-Finale - Sieg in Gladbach

Mönchengladbach (dpa) - Bayern München steht zum 18. Mal im Endspiel um den DFB-Pokal. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Mittwoch im Halbfinale bei Borussia Mönchengladbach mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Nach der Verlängerung hatte vor 54 000 Zuschauern 0:0 gestanden. Im Finale am 12. Mai in Berlin trifft der 15-malige Pokalsieger auf den deutschen Meister Borussia Dortmund. Der derzeitige Bundesliga-Tabellenführer hatte am Dienstag im ersten Halbfinale beim Zweitliga-Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 in der Verlängerung gewonnen.

DEL: Mannheim siegt klar, Ingolstadt mit Mühe - Straubing überrascht

Berlin (dpa) - Der sechsmalige Meister Adler Mannheim ist souverän in die Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gestartet. Die Kurpfälzer setzten sich am Mittwoch 4:0 gegen die Hamburg Freezers durch und gingen in der Best-of-Seven-Serie in Führung. Wesentlich mehr Mühe hatte der ERC Ingolstadt beim 5:3 gegen die DEG Metro Stars, das Christoph Gawlik und Joe Motzko nur wenige Minuten vor der Schlusssirene sicherten. Für eine Überraschung sorgten die Straubing Tigers, die sich in Wolfsburg 2:1 durchsetzten.

Tennis-Profi Haas in Miami problemlos in Runde zwei

Miami (dpa) - Tennis-Profi Thomas Haas steht beim ATP-Masters-Turnier in Miami in der zweiten Runde. Gegen den in der Weltrangliste auf Position 173 geführten Franzosen Guillaume Rufin kam der deutsche Davis-Cup-Spieler am Mittwoch in 1:35 Stunde zu einem ungefährdeten 6:4, 6:4-Auftaktsieg. Sein nächster Gegner beim mit 4,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ist der Tscheche Radek Stepanek.

VfB Stuttgart vier Wochen ohne Verteidiger Boulahrouz

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss rund vier Wochen auf Verteidiger Khalid Boulahrouz verzichten. Der niederländische Nationalspieler brach sich im Vormittagstraining am Mittwoch den linken großen Zeh und fehlt damit schon an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Die Verletzung zog er sich in einem Zweikampf mit seinem Kollegen Christian Gentner zu.

Frankfurt im Halbfinale der Champions League - 3:0 gegen Malmö

Frankfurt/Main (dpa) - Der 1. FFC Frankfurt hat sich in der Champions League der Frauen ins Halbfinale gekämpft. Der Pokalsieger setzte sich am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel mit 3:0 (0:0) gegen den schwedischen Meister LDB FC Malmö durch. Das Hinspiel hatte der FFC mit 0:1 verloren. Im Halbfinale treffen die Frankfurterinnen auf den Sieger der Begegnung Göteborg gegen Arsenal London.

Mediziner: Fabrice Muamba war 78 Minuten lang tot

London (dpa) - Fußball-Profi Fabrice Muamba von den Bolton Wanderers ist nach Einschätzung von Ärzten nach seinem Herzstillstand am Samstagabend 78 Minuten lang «in Wirklichkeit tot» gewesen. 15 Stromstöße eines Defibrillators hätten das Herz des 23-Jährigen bei der Notversorgung auf dem Rasen nicht wieder zum Schlagen gebracht, sagte Vereinsarzt Jonathan Tobin am Mittwoch der BBC. Inzwischen befindet sich der Spieler, der weiter auf der Intensivstation des Londoner Chest Hospitals liegt, auf dem Weg der Besserung. Muamba war im FA-Cup-Viertelfinale bei Tottenham Hotspur bewusstlos zusammengebrochen.

Kiel souverän in Melsungen - Hamburg mit Zittersieg

Leipzig (dpa) - Mit dem 25. Bundesliga-Sieg in Serie und 50:0 Zählern steuert der THW Kiel unbeirrt den Meisterschafts-Titel an. Beim souveränen 27:19 am Mittwochabend bei der MT Melsungen hatte der deutsche Handball-Rekordmeister wenig Mühe. Anders dagegen Titelverteidiger HSV Hamburg. Die Hanseaten zitterten sich gegen den TSV Hannover-Burgdorf zu einem 34:30-Erfolg.

US-Schwimmstar Phelps trauert Duell mit Thorpe nach

Baltimore (dpa) - US-Schwimmstar Michael Phelps bedauert das Olympia-Aus seines australischen Rivalen Ian Thorpe. «Es ist sehr traurig, nicht mehr gegen ihn antreten zu können», sagte der 26-Jährige in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa in seiner Geburtsstadt Baltimore. «Er ist einer der Besten», fügte er hinzu. Thorpe hatte am Wochenende - knapp 14 Monate nach seiner Comeback-Ankündigung - bei den nationalen Meisterschaften in Adelaide die Qualifikation für die Olympischen Spiele in London verpasst.

Volleyball-Bundesligist VC Gotha stellt Insolvenzantrag

Gotha (dpa) - Volleyball-Bundesligist VC Gotha wird in der kommenden Saison weder in der 1. noch in der 2. Bundesliga spielen. Die überschuldete und zahlungsunfähige Spielbetriebs-GmbH des Vereins muss beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Gespräche mit potenziellen Sponsoren für eine Zwischenfinanzierung seien ergebnislos geblieben.

Schnee in Katalonien: Brajkovic gewinnt verkürzte Königsetappe

Canturri (dpa) - Janez Brajkovic hat bei der Katalonien-Rundfahrt von einem unerwarteten Wintereinbruch profitiert und die verkürzte Königsetappe für sich entschieden. Der slowenische Radprofi setzte sich am Mittwoch auf dem dritten Teilstück nach 155 Kilometern vor Michal Golas aus Polen und dem Franzosen Mikael Cherel durch. Die Jury entschied am Abend, die Zeitabstände nicht in die Gesamtwertung einfließen zu lassen. Spitzenreiter bleibt damit der Schweizer Michael Albasini, der die ersten beiden Etappen gewonnen hatte.

Football: Harte Strafen gegen Saints - Ein Jahr Sperre für Trainer

New York (dpa) - Die National Football League (NFL) hat den Trainer der New Orleans Saints, Sean Payton, für ein Jahr gesperrt. Die Liga reagierte mit dieser drastischen Strafe auf die Kopfgeld-Prämien, die zwischen 2009 und 2011 bei den Saints gezahlt wurden, wenn Gegenspieler gezielt verletzt beziehungsweise spielunfähig gemacht wurden. Die NFL hatte den Meister von 2010 mehrere Jahre lang untersucht und das sogenannte «Bounty-System» am 2. März öffentlich gemacht.