UEFA und Clubs unterzeichnen Grundsatzvereinbarung

Istanbul (dpa) - Nach jahrelangen Streitigkeiten haben die UEFA und die Club-Vereinigung ECA eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet und den Konflikt um Länderspiel-Termine sowie Entschädigungszahlungen und Versicherungen für Nationalspieler damit endgültig beigelegt. «Heute ist ein guter, wahrscheinlich sogar ein sehr guter Tag für den europäischen Fußball», sagte der ECA-Vorsitzende Karl-Heinz Rummenigge beim 36. Kongress der Europäischen Fußball-Union in Istanbul. So wird die UEFA künftig für Spieler, die für ihre Nationalmannschaften abgestellt sind, eine Versicherung abschließen.

Balakow erhält in Kaiserslautern Vertrag bis 2013

Kaiserslautern (dpa) - Krassimir Balakow soll dem 1. FC Kaiserslautern im Falle des Abstiegs auf direkten Weg zurück in die Fußball-Bundesliga führen. Der Bulgare hat beim Tabellenletzten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013 unterschrieben, wie der Club am Donnerstag verkündete. «Wir sind überzeugt, dass er uns maßgeblich beim Kampf um den Klassenerhalt und darüber hinaus helfen kann. Auch im Falle des Abstiegs würde er mit uns das Ziel direkter Wiederaufstieg angehen», erklärte der Vorstandsvorsitzende des FCK, Stefan Kuntz.

Frings zu Ballack-Wechsel in die USA: Wäre gut für ihn

Berlin (dpa) - Torsten Frings ist davon überzeugt, dass ein Wechsel in die USA der richtige Schritt für Michael Ballack ist. «Das wäre super, wenn Michael kommen würde. Das wäre gut für die Liga und für ihn natürlich auch», sagte der ehemalige Bundesliga-Profi der Tageszeitung «Die Welt». Der 35-Jährige spielt seit vergangenen Sommer für den Toronto FC in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS. Ballacks Berater Michael Becker hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft in die MLS gehen würde. Der Verein stünde aber noch nicht fest.

Turbine Potsdam ohne Mühe im Halbfinale

Podolsk/Russland (dpa) - Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben als zweite deutsche Mannschaft nach dem 1. FFC Frankfurt das Champions-League-Halbfinale erreicht. Am Donnerstag gewannen die Potsdamerinnen auch das Rückspiel im Viertelfinale gegen den FC Rossijanka aus Russland mit 3:0 (2:0). Das Hinspiel vor acht Tagen hatte der Champions-League-Gewinner des Jahres 2010 im Karl-Liebknecht-Stadion mit 2:0 für sich entschieden. Im Halbfinale wartet Olympique Lyon auf die Potsdamerinnen.

U 17-Junioren auf dem Weg in EM-Endrunde - 2:1 gegen Bulgarien

Bremen (dpa) - Die U 17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben einen großen Schritt Richtung EM-Endrunde gemacht. Die Mannschaft von Trainer Stefan Böger gewann am Donnerstag in Bremen auch das zweite Spiel der Qualifikationsgruppe 4 gegen Bulgarien mit 2:1 (2:0) und führt die Tabelle mit 6 Punkten souverän an. Beide Treffer für das deutsche Team erzielte Max Meyer vom FC Schalke 04 (7./18.). Radoslav Tsonev traf für die Bulgaren (57.). Im letzten Gruppenspiel trifft die DFB-Elf am Sonntag auf Portugal.

Handballer Klein für WM-Playoffs gesperrt

Leipzig (dpa) - Dominik Klein wird den deutschen Handballern bei der Qualifikation für die WM 2013 in Spanien fehlen. Die Europäische Handball-Föderation (EHF) bestätigte in zweiter Instanz die Sperre von zwei Pflichtspielen für den Linksaußen vom THW Kiel. Damit wies das Sportgericht den Einspruch des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen die Strafe aus erster Instanz ab. Der Verband prüft nach Angaben vom Donnerstag nun, ob er das Urteil akzeptiert oder binnen 21 Tagen Widerspruch beim EHF Court of Arbitration (ECA) einlegt.

Kölliker plant gegen Russland vorerst ohne DEL-Viertelfinalisten

Ravensburg/Berlin (dpa) - Für die beiden Eishockey-Länderspiele gegen Russland plant Bundestrainer Jakok Kölliker zunächst ohne die noch in den Liga-Playoffs aktiven Spieler. Ende dieser Woche oder spätestens Anfang der nächsten will er den vorläufigen Kader für die Begegnungen in Freiburg (7. April) und Ravensburg (8. April) bekanntgeben, kündigte der Coach am Mittwoch in Weingarten an. Im ersten Aufgebot werden die Cracks fehlen, die noch im Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga spielen. Experte nimmt Athleten in die Pflicht: «Schwerster Regelverstoß»

Berlin/Bonn (dpa) - Pharmakologie-Professor Fritz Sörgel hat im Fall des Erfurter Sportmediziners Andreas Franke vor allem die behandelten Athleten in die Pflicht genommen. «Bei jedem Dopingtest muss ja ein Fragebogen ausgefüllt werden. Dass dann Sportler eine Blutentnahme mit UV-Bestrahlung und anschließender Re-Infusion nicht draufschreiben, das ist für mich der schwerste Regelverstoß», sagte der Institutsleiter aus Nürnberg am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. «Eine Blinddarm-Operation hätte ja wohl auch keiner vergessen einzutragen.»

Spekulationen um Massa: «Ich habe einen Job»

Sepang (dpa) - Felipe Massa will sich von Gerüchten über einen möglichen Rauswurf bei Ferrari nicht ablenken lassen. «Ich habe einen Job», betonte der Brasilianer am Donnerstag in Sepang. Für den Großen Preis von Malaysia bekam Massa von seinem Rennstall praktisch ein neues Auto hingestellt. «Wir haben nicht nur das Chassis gewechselt, wir haben alles gewechselt», sagte Massa, nachdem er beim Saisonauftakt in Australien überhaupt nicht zurecht gekommen war. Nach Platz 16 in der Qualifikation schied er durch einen Unfall im Rennen aus. In italienischen Medien wurde prompt über einen Fahrerwechsel spekuliert.

Rekord-Kanutin Fischer startet bei Olympia-Qualifikationen

München (dpa) - Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin Birgit Fischer wird bei den Qualifikationsläufen des Deutschen Kanu-Verbandes für die London-Spiele starten. «Ich habe mich fristgerecht für die Wettbewerbe angemeldet», sagte die 50 Jahre alte Ausnahmekanutin am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Bundestrainer Reiner Kießler bestätigte den Eingang der Meldung. Die Frist für die Ausscheidungswettkämpfe in Duisburg Anfang und Ende April wäre an diesem Sonntag abgelaufen.

Deutsche Curling-Frauen verpassen WM-Halbfinale

Lethbridge (dpa) - Das junge deutsche Frauen-Team hat bei der Curling-Weltmeisterschaft in Kanada die Halbfinal-Teilnahme nach zwei weiteren Niederlagen vorzeitig verpasst. Die Auswahl des SC Riessersee um Ersatz-Skip Melanie Robillard verlor am Mittwochabend (Ortszeit) zunächst knapp mit 4:5 gegen Gastgeber Kanada und wenige Stunden später gegen Südkorea deutlich mit 4:9.