Köln (SID) - Die Doping-Affäre um den Erfurter Mediziner Andreas Franke endet möglicherweise vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Wie die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Donnerstag in einer Pressemitteilung hervorhob, gehe sie "in der Causa Erfurt unbeirrt ihren Weg".

Sollten die beiden Musterprozesse gegen zwei Patienten Frankes, eine Eisschnellläuferin und einen Radsportler, vor der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) mit Freisprüchen enden, "könnte danach der Gang vor den internationalen Sportgerichtshof CAS anstehen, da die Welt Anti-Doping Agentur (WADA) eine vergleichbare Rechtsauffassung vertritt wie die NADA", hieß es in der Mitteilung.

"Wir sind der Auffassung, dass in Erfurt eine verbotene Methode angewendet wurde. Sonst hätten wir ja keine Verfahren eingeleitet", sagte NADA-Chefjustiziar Lars Mortsiefer: "Dennoch kann zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor niemand mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass es sich um einen Dopingfall handelt."

Als Verfahrenspartei müsse die NADA Beweise vorbringen. "Daran arbeiten wir", sagte Mortsiefer. Entscheiden werde aber die DIS. Zur rechtlichen Einordnung der von Franke angewendeten Methode hat die NADA ein Gutachten bei einem Sportrechtsexperten in Auftrag gegeben. Die Fertigstellung wird Ende Mai erwartet.

Am Mittwoch hatte sich der Sportausschuss des Bundestages in einer offenbar teilweise chaotisch verlaufenen Sitzung hinter verschlossenen Türen nicht auf eine gemeinsame Position in der Sache einigen können. Während SPD und Grüne die Position von WADA und NADA stützten, wollten die Unions-Vertreter wie zuvor schon das Bundesinnenministerium (BMI) die Behandlung nicht definitiv als unerlaubt einstufen.

Franke hat zwischen 2006 und 2011 als Vertragsarzt am Olympiastützpunkt (OSP) Thüringen in Erfurt gearbeitet, der pro Jahr gut zwei Millionen Euro aus dem Etat des BMI erhält. Bei mindestens 30 Athleten hat Franke Blut entnommen, mit UV-Licht bestrahlt und reinjiziert, nach eigener Darstellung ausschließlich zur Behandlung von Infekten.

"Wir halten uns an die Spielregeln, egal, wie viel Unruhe rund um eine nicht-öffentliche Ausschusssitzung entsteht", sagte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann am Tag nach der Sitzung, bei der sie anwesend war: "Wir müssen als Verfahrenspartei damit leben, nicht über Details Auskunft geben zu dürfen, aber wir betreiben weiterhin mit höchstmöglichem Tempo und Akribie die Aufklärung der Vorfälle."