Heerenveen (Niederlande) (SID) - (SID) - Der Kanadier Denny Morrison ist überraschend neuer Weltmeister über die 1500 m im Eisschnelllauf. Zum Auftakt der Einzelstrecken-WM in Heerenveen blieb der 26-Jährige in 1:46,44 Minuten nur fünf Hundertstelsekunden vor dem Mehrkampf-Weltmeister von 2011, Ivan Skobrew aus Russland (1:46,49). Titelverteidiger Havard Bökko aus Norwegen folgte in 1:46,50 auf Platz drei. Für Morrison war es der zweite WM-Titel über die 1500 m nach 2008.

Damit gingen die favorisierten Niederländer, die aufn heimischen Eis mindestens eine Medaille angestrebt hatten, leer aus. Sprint-Weltmeister Stefan Groothuis wurde in 1:46,65 Fünfter.

Als einziger deutscher Starter hatte der Erfurter Patrick Beckert die Weltmeisterschaft im ersten Lauf eröffnet. Der 21-Jährige kam in 1:49,50 Minuten auf den 21. Platz.