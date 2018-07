Toulouse (dpa) - Elitepolizisten sind nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in die Wohnung eingedrungen, in der sich der mutmaßliche Serienkiller von Toulouse seit mehr als 32 Stunden verschanzt hat. Die Agentur beruft sich bei ihren Angaben auf Ermittlerkreise. Zuvor waren am Vormittag Explosionen zu hören.

Die Einsatzkräfte bewegten sich ganz langsam, weil die Wohnung vermint sein könnte, hieß es. Zunächst habe es kein Lebenszeichen von dem 23-Jährigen gegeben. Der Mann soll in den vergangenen Tagen in Toulouse und Montauban drei Soldaten, drei Kinder und einen Rabbiner erschossen haben.