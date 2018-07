Paris (dpa) - Der mutmaßliche Serienmörder von Toulouse ist tot. Das bestätigte Innenminister Claude Guéant am Tatort. Der Mann starb demnach nach einer schweren Schießerei. Mehrere Polizisten seien verletzt worden.

Der Verdächtige hatte sich seit dem frühen Mittwochmorgen in einem Haus verschanzt und seit Donnerstagnacht kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Der 23-jährige Mohamed Mehra soll in den vergangenen Tagen in Toulouse und Montauban drei Soldaten, drei Kinder und einen Rabbiner erschossen haben.

Die Polizei war dem Mann am Dienstag auf die Spur gekommen und hatte sein Wohnhaus seit dem frühen Mittwoch umstellt. Spezialkräfte hatten mehrfach Kontakt mit dem Mann, um ihn zur Aufgabe zu bewegen. In den Gesprächen hatte er sich als Mitglied der Terrororganisation Al-Kaida bezeichnet.

Video von Sarkozy am Mittwochmorgen

Medienmitteilung des Elysée

Reaktionen Hollande

Reaktionen Le Pen

Reaktionen Bayrou

Reaktionen jüdischer Zentralrat