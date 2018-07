München (SID) - Der italienische Ski-Rennläufer Patrick Staudacher hat seine Karriere beendet. Der 31 Jahre alte Südtiroler feierte seinen größten Erfolg bei der WM 2007 in Åre/Schweden, als er sensationell zu Gold im Super-G fuhr. Im Weltcup gelang ihm in 154 Rennen nur ein einziger Podestplatz: 2009 im Super-G im heimischen Gröden als Dritter. In der abgelaufenen Saison kam er nur noch bei fünf Rennen zum Einsatz, Weltcup-Punkte sammelte Staudacher nicht.