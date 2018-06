New Orleans (Louisiana/USA) (SID) - Chris Kaman hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA das Duell mit seinem ehemaligen Klub Los Angeles Clippers gewonnen. Mit den New Orleans Hornets setzte sich der deutsche Basketball-Nationalspieler mit 97:90 durch. Kaman war mit 20 Punkten Topscorer seines Teams und steuerte zudem zehn Rebounds bei.

Der 29 Jahre alte Center, der im Dezember als Bestandteil des Deals um Superstar Chris Paul von L.A. nach New Orleans transferiert wurde, behielt auch im direkten Vergleich mit Paul die Nase vorn. Der Point Guard der Clippers holte lediglich 16 Zähler und musste mit seinem Team die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Für die Hornets war es der erste Sieg vor heimischem Publikum nach zuletzt fünf Heimpleiten in Serie.

New Orleans bleibt mit zwölf Siegen und 35 Niederlagen schlechtestes Team im Westen. Am Samstag bekommt es das Team von Kaman mit den San Antonio Spurs zu tun, bevor die Hornets am Montag bei den Clippers gastieren.