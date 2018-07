London (SID) - Arsène Wenger rechnet fest mit einem Wechsel von Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski zum FC Arsenal. "Es könnte schon sehr bald passieren, es könnte aber auch später passieren. Ich weiß es nicht", sagte der Teammanager des englischen Erstligisten am Freitag. Den Medizincheck habe der 26 Jahre alte Torjäger des 1. FC Köln noch nicht absolviert.

Wenger ließ weiter offen, wann der Transfer als perfekt gemeldet wird. "Am Ende des Tages trifft der Spieler die Entscheidung", sagte der Franzose. Viele Änderungen in seinem Kader werde es nicht geben: "Wir verändern uns im Sommer in der Qualität, nicht in der Quantität", so Wenger. Die Kölner haben sich mit dem 13-maligen englischen Meister angeblich schon auf eine Ablöse von 13 Millionen Euro für Podolski geeinigt.