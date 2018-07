Manchester (SID) - Alex Ferguson, Teammanager des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United, hat den Endspurt im Titelkampf der Premier League mit Sticheleien Richtung des "(vor-)lauten Nachbarn" angeheizt. Patrick Vieira, früherer Profi von Tabellenführer Manchester City, sei von den Blues "ferngesteuert" gewesen, als er es als "Zeichen der Schwäche" Fergusons wertete, dass dieser kürzlich den 37 Jahre alten Paul Scholes zurückholte.

Wenn City die verbale Auseinandersetzung suche, ergänzte Ferguson, dann sei er dafür zu haben: "Wir haben genügend Munition." Und Fergsuon schoss gleich zurück: "Wenn man schon von einer Verzweiflungstat spricht: Die haben doch einen Spieler eingesetzt, der sich geweigert hatte, eingewechselt zu werden. Deren Teammanager hat gesagt, dass dieser Spieler nie wieder spielen werde - und dann macht der auch noch fünf Monate Urlaub in Argentinien. Was ist denn das, bittesehr? Kann man das nicht vielleicht Verzweiflung nennen?"

Ferguson spielte damit auf den Fall Carlos Tévez an. Der Argentinier war von City-Teammanager Roberto Mancini nach monatelangem Kleinkrieg begnadigt worden. Am Mittwoch kehrte der Stürmer als Joker in die Mannschaft zurück und bereitete prompt das Siegtor beim 2:1 gegen den FC Chelsea vor. ManUnited wahrte damit neun Spieltage vor Saisonende seinen Vorsprung von einem Punkt auf ManCity. Am 30. April, dem drittletzten Spieltag, kommt es im City-Stadion zum Derby.