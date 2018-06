Köln (SID) - Rekordnationalspielerin Birgit Prinz sieht den Frauenfußball vor ihrem Abschiedsspiel am 27. März in Frankfurt (18.00 Uhr/Eurosport) auf einem guten Weg. "Da hat sich über die Zeit meiner Laufbahn ganz schön was entwickelt. Immer mehr Mädchen spielen Fußball, die Ausbildung ist besser und umfangreicher geworden. Die Qualität der Spielerinnen ist gestiegen, und immer mehr Zuschauer kommen zu den Begegnungen", sagte die dreimalige Weltfußballerin im Interview mit dfb.de.

Ihren Rückzug vom aktiven Sport bereut Prinz nicht: "Ich denke, ich habe einen guten Übergang in ein anderes Leben für mich gefunden. Ich habe zunächst einmal einen langen Urlaub gemacht. Ich war zwei Monate unterwegs. Erst in Neuseeland, dann in Indien", sagte Prinz. Momentan hospitiert die 34-Jährige bei 1899 Hoffenheim und hätte "nichts dagegen, dem Frauenfußball erhalten zu bleiben".

Prinz hatte in ihrer Karriere dreimal die Bronzemedaille bei Olympischen Spielen (2000, 2004, 2008) gewonnen. Zudem wurde sie zweimal Welt- und fünfmal Europameisterin.