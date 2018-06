Dortmund (SID) - Zwei Tage vor Beginn der Team-WM in Dortmund muss Tischtennis-Star Timo Boll mit Magenproblemen das Bett hüten. "Er hat morgens über Übelkeit geklagt, das Training am Vormittag ausgelassen und liegt immer noch flach", sagte DTTB-Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig am Freitag auf der Pressekonferenz der deutschen Mannschaft in der Dortmunder Westfalenhalle.

Bundestrainer Jörg Roßkopf bleibt trotz der schlechten Nachricht von seinem Aushängeschild optimistisch. "Er sagte, dass er sich nicht so schlapp wie bei einem Magen-Darm-Virus fühlt, deshalb bin ich optimistisch", sagte der Doppel-Weltmeister von 1989: "Ich bin überzeugt, dass er nicht nervös wird, sondern jetzt damit umgehen kann."

Zum Auftakt am Sonntag trifft die deutsche Männer-Auswahl auf Tschechien (13.00 Uhr) und Spanien (20.00). Es folgen die Gruppenspiele gegen Singapur (Montag, 19.00), Portugal (Dienstag/19.00) und Serbien (Mittwoch/16.00). Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale, als zweit- oder drittplatziertes Team müsste die DTTB-Auswahl den Umweg über das Achtelfinale nehmen.