Heerenveen (SID) - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein soll wieder in die Sportförderung der Bundespolizei aufgenommen werden. Das haben die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Rande der Einzelstrecken-WM in Heerenveen gefordert.

In der so genannten Heerenveener Erklärung heißt es: "Die Zeit ist nun reif, dass sie wieder wie alle anderen 161 Polizeisportler gefördert wird und von der Bundespolizei Gehaltszahlungen samt Krankenversicherung erhält." Pechstein dürfe zudem zu Recht als unbescholten gelte.

Zudem weisen DESG und GdP darauf hin, dass es seitens der Bundespolizei keine Vorwürfe gegen die 40-Jährige gibt, in ihrer Karriere gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben.

Pechstein hatte ihren Platz in der Sportförderung verloren, als sie vor drei Jahren wegen erhöhter Blutwerte gesperrt worden war. Seit ihrem Comeback im Februar 2011 hat sie fast mühelos den Sprung zurück in die Weltklasse geschafft. Im Gesamtweltcup wurde sie Dritte. Bei der WM in Heerenveen hatte sie am Donnerstag über die 3000m als Vierte nur knapp das Podium verpasst. Am Samstag hat die Berlinerin gute Chancen auf eine Medaille über die 5000m.