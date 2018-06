(Berlin) - Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland wird in diesem Jahr nach einem «Focus»-Bericht auf den niedrigsten Stand nach der Wiedervereinigung sinken. Er erwarte, dass die Quote der unter 25-Jährigen ohne Job im Herbst auf jeden Fall unter fünf Prozent sinken werde, sagte der Arbeitsmarktexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, Holger Schäfer. Im Februar waren 293 000 Jugendliche ohne Stelle, was einer Quote von 6,3 Prozent entspricht. Einzelne Regionen hätten schon Probleme, ausreichend Auszubildende zu finden.

