Brüssel (SID) - Der SC Lokeren hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den belgischen Fußball-Pokal gewonnen. Das Team aus der Provinz Ostflandern setzte sich bei seiner zweiten Finalteilnahme nach 1981 im König-Baudouin-Stadion in Brüssel mit 1:0 (0:0) gegen KV Kortrijk durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der Tunesier Hamdi Harbaoui in der 77. Minute.