Fürth (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth hat das bittere Pokal-Aus verkraftet und einen weiteren großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga absolviert. Der Zweitliga-Tabellenführer gewann sein Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Karlsruher SC mit 3:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Eintracht Frankfurt zumindest vorübergehend auf vier Punkte aus. Die Hessen müssen am Montagabend (20.15 Uhr/Sport1, Sky und Liga total!) bei Union Berlin antreten.

Heinrich Schmidtgal (27.) erzielte vor 12.760 Zuschauern den Führungstreffer, bevor Bernd Nehrig (70., Foulelfmeter) und Christopher Nöthe (83.) den 18. Saisonsieg perfekt machten. Die Fürther sind seit sieben Spielen ungeschlagen, der KSC wartet seit fünf Runden auf einen Dreier und bleibt Tabellenvorletzter.

Vier Tage nach dem unglücklichen Halbfinal-Aus im Pokal gegen Meister Borussia Dortmund (0:1 n.V.) präsentierten sich die Franken im heimischen Stadion nicht so dominant wie gewohnt. In der ersten Halbzeit fanden sie in keiner Phase ihren Rhythmus, in der Statistik standen zur Pause sogar wesentlich mehr Torschüsse der Gäste. Es war bezeichnend, dass der Führungstreffer der Gastgeber aus einem Freistoß Schmidtgals resultierte.

Erst nach etwa einer Stunde erhöhte Fürth das Tempo und den Angriffsdruck, doch erfolgversprechende Möglichkeiten blieben Mangelware. Der KSC agierte taktisch geschickt, ließ aber ebenfalls in der Offensive die letzte Konsequenz vermissen. Folglich verhalf Fürth ein Foulelfmeter von Nehrig zum zweiten Treffer. Der Karlsruher Ilias Charalambous hatte Sebastian Tyrala im Strafraum zu Fall gebracht.