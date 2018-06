München (dpa) - Die Bayern erhöhen im Titelkampf den Druck auf Borussia Dortmund. Trotz schwerer Beine vom Gladbacher Pokal-Fight rafften sich die Münchner in der Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 zu einem hart erarbeitenden 2:1 (1:0) auf.

Mit dem siebten Heimsieg in Serie verkürzte das Team von Trainer Jupp Heynckes den Rückstand auf Meister und Spitzenreiter Borussia Dortmund auf zwei Punkte. Der BVB ist nun Sonntagabend beim 1. FC Köln gefordert.

Toni Kroos mit dem 3400. Bundesligator des FC Bayern (36. Minute) sowie der anfangs geschonte Torjäger Mario Gomez mit seinem 23. Saisontreffer (68.) sorgten vor 69 000 Zuschauern in der Münchner Arena für Jubel. Für Hannover, das durch einen Fallrückzieher des eingewechselten Didier Ya Konan verkürzen konnte (74.), war die Niederlage die Fortsetzung vieler bitterer Auftritte in München: Im 23. Spiel bei den Bayern kassierten die Niedersachsen die 20. Pleite, die sie im Kampf um einen erneuten Europa-League-Platz zurückwarf.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte seine Erfolgsformation der letzten Spiele verändert. Die angeschlagenen Nationalspieler Gomez (Beckenkammprellung) und Thomas Müller (Muskelbeschwerden) saßen zunächst auf der Bank. Dafür kamen die Kroaten Ivica Olic und Danijel Pranjic in eine Münchner Mannschaft, der die 120 Pokalminuten vom Halbfinale am Mittwoch schwer in den Knochen steckten. Vielen Offensiv-Aktionen waren die fehlende körperliche Spritzigkeit und geistige Frische anzumerken. So zielte Franck Ribéry nach einer Kombination über Arjen Robben und Philipp Lahm aus bester Schussposition unkonzentriert neben das Tor (20.).

Auch Hannovers Trainer Mirko Slomka hatte drei Änderungen vorgenommen. Der neu ins Team gekommene Stürmer Mame Diouf erwies sich besonders als Gewinn. Nach einem groben Ballverlust von Nationaltorhüter Manuel Neuer gegen den Senegalesen mussten Holger Badstuber und David Alaba in höchster Not gegen Diouf und Mohammed Abdelaoue das 0:1 verhindern (21.).

Die Gäste attackierten die Münchner weit vorne, aber die große individuelle Klasse der Bayern setzte sich durch: Ribéry überlief im Dribbling Gegenspieler Steven Cherundolo, passte nach innen, Robben verlängerte mit der Hacke - und Kroos vollendete den Spielzug mit einem Lupfer über den aus seinem Tor stürzenden Ron-Robert Zieler. Ein brillanter Treffer! Eine weitere Ballstaffette über Robben und Kroos hätte Olic zum Doppelschlag abschließen müssen, aber der Kroate traf im Strafraum den Ball nicht (45.). So blieb's beim 1:0.

Die ausgeruhten Hannoveraner schalteten nach dem Seitenwechsel den Vorwärtsgang ein. Slomka verstärkte die Offensive nach einer Stunde noch mit der Hereinnahme von Jan Schlaudraff. Den Bayern boten sich nun bei ihren Angriffen mehr Räume. Ribéry bediente den eingewechselten Gomez, der bei seiner ersten Aktion aus spitzem Winkel den Pfosten traf (63.). Das 2:0 war aber nur kurz aufgehoben - nach Zuspiel von Kroos zielte Gomez unhaltbar für 96-Keeper Zieler ins lange Eck.

Die Entscheidung war das 2:0 noch nicht: Der eingewechselte Ya Konan erzielte nach Kopfball-Ablage von Diouf per Fallrückzieher das Anschlusstor. Diouf hatte eine Kopfballchance zum 2:2 (79.), Neuer musste mit seiner größten Tat ein Eigentor von Jérome Boateng vereiteln (85.). In der packenden Schlussphase hatte auf der Gegenseite der eingewechselte Müller das 3:1 auf dem Fuß (86.).